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Göztepe, Fenerbahçe'den 3 oyuncu daha istedi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ile Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe transferde işbirliği yapmaya başladı.

06 Ağustos 2022, Cumartesi 11:20 Son Güncelleme:
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Göztepe, Fenerbahçe'den 3 oyuncu daha istedi

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe 'den sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya'yı renklerine bağlarken, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı da sarı-lacivertlilere kiraladı. Fenerbahçe ile yoğun görüşmeler sürdüren Göztepe 'nin 3 oyuncu daha istediği bildirildi. 

Göztepe yönetiminin Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgilendiği ifade edildi. Üç futbolcuyu da kiralamak için Fenerbahçe ile temaslarını sürdüren Göztepe'nin önemli mesafe katettiği vurgulandı. Fenerbahçe teknik ekibinin de Tiago, Burak ve Muhammed'in deneyim kazanmaları için oynayabilecekleri bir takıma kiralanmasına sıcak baktığı dile getirildi. 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

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