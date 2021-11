Göztepe-Fenerbahçe maçı son dakika gelişmeleri

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasının kapanış maçında Göztepe 'ye konuk olan Fenerbahçe , 4 eksikle İzmir'e geldi. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden golcü Valencia ve kaleci Altay'ın yanı sıra cezalılar Mert Hakan ile Tisserand, Göztepe'ye karşı forma giyemedi. Teknik direktör Vitor Pereira, sürpriz bir on bir ile sahaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, geçen hafta Galatasaray deplasmanında galibiyet golünü atan Crespo'yu on birde görevlendirip Sosa'yı kenara aldı. Cezalı Tisserand'ın yerine stoperde Serdar Aziz oynarken, Mert Hakan'ın yokluğunda orta alanda Meyer görev yaptı. Pereira, ileri uçta da Berisha'yı yedek kulübesine çekti ve Serdar Dursun'a formayı verdi.

Ev sahibi Göztepe'de ise teknik direktör Nestor El Maestro geçen haftaki on birden 2 değişikliğe gitti. Sırp çalıştırıcı, Ndiaye'yi yedek kulübesinde oturttu ve Jahovic'e on birde şans verdi. Maestro, Lourency'i kenara alıp Tijanic'e şans tanıdı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Megyeri, Mihojevic, Angel ve kırmızı kart cezalısı Yalçın kadroda yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmalarda tam kapasite kararının alınmasının ardından 632 gün sonra Gürsel Aksel Stadı tam kapasite olarak açıldı. Sarı-kırmızılılar son olarak Başakşehir'i 7 Mart 2020 tarihinde tam kapasite olarak ağırlamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar fırtına ve yağmura rağmen tribünleri büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

MUSTAFA CENGİZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki maçta unutulmadı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Cengiz, için Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DHA