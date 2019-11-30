İddaa programında Türkiye Süper Ligi’nin günün son maçında antrenör İlhan Palut ile iyi bir hava yakalayan Göztepe, deplasmandaki kayıplarına son vermek isteyen Fenerbahçe ile karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Alanyaspor deplasmanında Castro’nun golüyle kazanan Göztepe, son 3 haftada topladığı puanlarla orta sıralara doğru geldi. İzmir’de neredeyse iki aydır 3 puan alamayan Göztepe’de Poko’nun sakatlığı sürüyor. Son maçta sakatlık geçiren Andre Castro ve Halil Akbunar’ın durumları şüpheli.

Yeni Malataspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe’de deplasmadaki puan kayıpları devam etti. Son 4 deplasman maçının 3’ünde gol atamayan Fenerbahçe’de iyileşen Vedat Muriqi ve Max Kruse maç kadrosuna alındılar.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Göztepe, Fenerbahçe’yi ağırladığı son 8 maçta sadece 1 kez kaybetti.

• Fenerbahçe ligdeki son 5 deplasmanında sadece 1 kez kazandı.

• Ligdeki ilk 4 maçında gol atamayan Göztepe, son 8 maçın tamamında ağları havalandırdı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %70’i konuk ekibin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise çifte şans. Misli.com üyelerinin yaklaşık %4’ü Fenerbahçe’nin kaybetmeyeceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN YORUMU

Fenerbahçe deplasmandaki şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak. Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktörü İlhan Palut ile Alanyaspor'u mağlup ederek sürpriz yaptı. Sarı lacivertli ekip, Vedat Muriqi ve Kruse'nin de dönüşüyle KGV seçeneği bu karşılaşma için ideal konumda. Aynı zamanda 2.5 gol üstü de...