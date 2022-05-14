Gürsel Aksel Stadı'nda Ümit Öztürk'ün görev yapacağı karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak. Süper Lig 'de iç sahada son maçına çıkacak sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.5, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı. Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek sarı-kırmızılılarda Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu, sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkacaklarını söyledi. Sabuncu, "Evimizdeki son maçta camiamıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.

DHA