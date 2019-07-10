Geçen sezon son anda ligde kalan Göztepe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Galatasaray ile sözleşmesi biten golcü futbolcu Eren Derdiyok'u transfer ettiğini açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;

Son olarak Galatasaray’da forma giyen 1988 doğumlu oyuncu Eren Derdiyok’la 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Basel altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takımda profesyonel futbol yaşantısına başlayan Eren daha sonra Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen takımından Hoffenheim'a transfer olan Eren 2013-2014 sezonunda tekrar Bayer 04 Leverkusen takımında kiralık oynadı. Golcü oyuncu ülkemizde ise Kasımpaşa ardından Galatasaray formalarını giydi.





Eren’e Göztepe’mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.



