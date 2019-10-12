Göztepe - Ekol Göz Menemenspor: 3-2

Sarı-kırmızılılar sahaya Eren, Murat, Veli, Atınç, Leo, Yalçın, Hüseyin, Batuhan, Yasin, Deniz ve Eren on biriyle sahaya çıkarken, Menemenspor ise Erhan, Ali, Sikiru, Mehmet, Tayfun, Murat, Ercan, Ali, Henry, Alberk, Taşkın kadrosuyla mücadeleye başladı. 4'üncü dakikada Eren Göztepe'nin ilk golünü kaydetti. 15'inci dakikada Ali, Menemenspor'a beraberliği getirdi: 1-1. Menemenspor 42. dakikada Sikiru ile öne geçti: 1-2. Göztepe'de Deniz 45'inci dakikada penaltı kaçırırken, ilk yarı Menemenspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Göztepe, 76'da penaltıdan Eren'le skoru 2-2'ye getirirken 90'da sahneye çıkan Halil, takımını öne geçirdi: 3-2.

Mücadelede başka gol olmayınca Göztepe, mücadeleyi 3-2 kazandı.