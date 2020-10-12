Göztepe efsanesi Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti

Süper Lig ekibi Göztepe ve A Milli Takım’ın efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce idrar yollarında enfeksiyon oluştuğu için hastaneye kaldırılan Güzelırmak, kurtarılamadı.

İzmir doğumlu 78 yaşında vefat eden "İngiliz" lakaplı Nevzat Güzelırmak, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig geçmişinde 331 maça çıkmıştı. Gürsel Aksel’den sonra Süper Lig’de en fazla forma giyen isim konumundaki Nevzat Güzelırmak, 18 kez de A Milli formayı giymişti.

1960 ve 70’li yıllarda Göztepe’nin Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanıp Avrupa’da Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı final oynayan efsane kadrosunun en önemli isimlerinden olan Güzelırmak, sarı-kırmızılıların yanı sıra Karşıyaka, Altay, Bursaspor, Kayserispor, Konyaspor, Denizlispor, Adana Demirspor gibi kulüplerde teknik direktörlük de yapmıştı.

Göztepe henüz 1.5 ay önce Nevzat Güzelırmak’ın efsane takımdan arkadaşı Halil Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsünü de yaşamıştı.

Göztepe Kulübü'nden Güzelırmak’ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamızla paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun."



