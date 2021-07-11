Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği doğrultusunda geçen sezon kiralık olarak oynattığı Malili futbolcuya teklif götürdüğü, Diabate'nin de yeniden Göztepe 'de oynamaya sıcak baktığı vurgulandı.

Göztepe'nin, geride kalan sezonun 2'nci yarısında Trabzonspor 'dan kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki futbolcu, 18 Süper Lig maçında sarı-kırmızılı formayı terletti. Diabate, 1093 dakika sahada kalırken 3 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)