Göztepe - Denizlispor maç sonucu : 5 - 1
Göztepe, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında ağırladığı Denizlispor’u farklı geçti. 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, Denizlispor'u 5-1 yenmeyi başardı
Göztepe, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında ağırladığı Denizlispor’u farklı geçti. 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, Denizlispor'u 5-1 yenmeyi başardı
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Maçtan dakikalar
GOL! 10.dakikada Göztepe, Alpaslan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti
GOL! 25.dakikada Göztepe, Atınç Nukan'ın golüyle 2-0 öne geçti
GOL! 43.dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 3-0 öne geçti
İlk yarı 3-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi
İkinci devre başladı
GOL! 50.dakikada Göztepe, Mossoro ile skoru 4-0 yaptı
62.dakikada Denizlispor adına Oğuz Yılmaz farkı 3'e indirdi. 4-1
GOL! 71.dakikada Göztepe, Tripic ile skoru 5-1 yaptı
Mücadeleyi Göztepe 5-1 galip tamamladı