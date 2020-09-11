Göztepe - Denizlispor maç sonucu : 5 - 1

Göztepe, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında ağırladığı Denizlispor’u farklı geçti. 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, Denizlispor'u 5-1 yenmeyi başardı

11 Eylül 2020, Cuma 14:11 Son Güncelleme:
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Göztepe - Denizlispor maç sonucu : 5 - 1

Göztepe, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında ağırladığı Denizlispor’u farklı geçti. 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, Denizlispor'u 5-1 yenmeyi başardı


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Maçtan dakikalar

GOL! 10.dakikada Göztepe, Alpaslan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti

GOL! 25.dakikada Göztepe, Atınç Nukan'ın golüyle 2-0 öne geçti

GOL! 43.dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 3-0 öne geçti

İlk yarı 3-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi

İkinci devre başladı

GOL! 50.dakikada Göztepe, Mossoro ile skoru 4-0 yaptı

62.dakikada Denizlispor adına Oğuz Yılmaz farkı 3'e indirdi. 4-1

GOL! 71.dakikada Göztepe, Tripic ile skoru 5-1 yaptı

Mücadeleyi Göztepe 5-1 galip tamamladı



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