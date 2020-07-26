Göztepe Deniz Kadah ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yaprak dökümü devam ediyor. Andre Castro ve Beto ile yollarını ayıran İzmir ekibi 2 sezondur kadrosunda forma giyen Deniz Kadah ile yollara devam etmeme kararı aldığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüp resmi açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

2 sezondur kadromuzda yer alan Deniz Kadah'a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.







