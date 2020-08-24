Göztepe Cherif Ndiaye'yi transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cherif Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 19:40 Son Güncelleme:
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Göztepe Cherif Ndiaye'yi transfer etti!

Göztepe, Senegalli forvet Cherif Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Ndiaye'nin bonservisi Hırvatistan Ligi takımlarından HNK Gorica'da bulunuyor.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;

Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır.

23 Ocak 1996 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Cherif, Belçika'nın Waaslan-Beveren ve Hırvatistan'ın HNK Gorica takımlarında forma giydi.

Cherif Ndiaye'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

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