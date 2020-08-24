Göztepe, Senegalli forvet Cherif Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Ndiaye'nin bonservisi Hırvatistan Ligi takımlarından HNK Gorica'da bulunuyor.
Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;
Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır.
23 Ocak 1996 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Cherif, Belçika'nın Waaslan-Beveren ve Hırvatistan'ın HNK Gorica takımlarında forma giydi.
Cherif Ndiaye'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.