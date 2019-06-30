Göztepe, Celso Borges’i yolluyor

Elde kalan ve bütçesini zorlayan yabancı futbolcularından golcü Ghilas ve stoper Grillo ile de yola devam etmeyecek Sarı-Kırmızılılar’ın Borges’e gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Gold Cup’ta Kosta Rika Milli Takımı’nda sergilediği performansla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcuya İspanya, Bulgaristan ve Ukrayna’dan talipler olduğu vurgulandı. Teknik direktör Tamer Tuna’nın yeni sezon planları arasında yer almayan Borges’i de yollayıp rahat nefes almak isteyen yönetimin, tartışılan diğer yabancı futbolcu olan, golcü Cameron Jerome’u ise takımda tutacağı ifade edildi.