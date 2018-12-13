Göztepe - Bursaspor maç sonucu: 0-0

Göztepe ile Bursaspor Süper Lig'in 16. hafta maçında 3 puan mücadelesi verdi. Son 4 maçını kaybeden ve göreve Kemal Özdeş'i getiren Göztepe Bursaspor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyordu. Ancak karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Göztepe bu sonuçla 19 puana yükselirken, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Bursaspor ise geçen hafta aldığı yenilginin ardından bu hafta da 1 puanla yetindi ve 20 puana yükseldi.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

9. dakikada Latovlevici’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Saivet’in kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto uzaklaştırdı.

26. dakikada Saivet’in ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan Halil’in yaptığı ortada, savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Castro’nun ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lima’nın şutunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

57. dakikada Halil’in ortasında Vertigini ile kaleci Okan çarpışınca topu önünde bulan Castro bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleye giden topu Umut önledi.

67. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Castro’nun şutunda kaleci Muhammed topun sahibi oldu.

Göztepe - Bursaspor ilk 11'ler

Göztepe: Beto, Alpaslan, Reis, Titi, Berkan, Poko, Castro, Borges, Halil, Yasin Öztekin, Jerome

Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Vergini, Barış, Badji, Aytaç, Lima, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir



