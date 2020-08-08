Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor. Takımdaki Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Reis ve Deniz'le resmen yollarını ayıran İzmir ekibi, son olarak Kocaelispor'da forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Burak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe resmi internet sitesinden transferi şu şekilde duyurdu:

Son olarak Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.

1 Eylül 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Burak, 2012-13 sezonunda Sancaktepe'de profesyonel futbol hayatına başladıktan sonra Gölcükspor ve Kocaelispor formalarını terletti.

Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.