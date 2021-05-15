Göztepe - Beşiktaş maçında yardımcı hakem sakatlandı

Süper Lig'de perde kapanıyor. Lider Beşiktaş, Göztepe deplasmanında şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu karşılaşmada son maçına çıkacak olan Fırat Aydınus görev yapıyor. Fırat hocanın yardımcılıklarına Aleks Taşcıoğlu ve Serkan Ok atanmıştı. Ancak maç öncesinde Aleks Taşcıoğlu ısınırken sakatlık yaşadı.

Bu gelişmenin ardından dördüncü hakem olarak görev yapan Sarper Barış Kaya, Aleks Taşcıoğlu ile yer değiştirdi. Taşcıoğlu kenara gelirken, Sarper Barış Kaya yardımcı hakem olarak görev yapmak için sahaya çıktı.

İŞTE MAÇIN VAR HAKEMLERİ

Bu karşılaşmada VAR olarak ise bugün öğlen saatlerinde Yaşar Kemal Uğurlu atanmıştı. AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Serkan Olguncan görev yapıyor.