81 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Süper Lig'in 42. son haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle yara alan Beşiktaş, avantajını kullanıp İzmir'de şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. 51 puanla 10. sırada haftaya giren Göztepe ise Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Halil, Soner, Yalçın, Beykan, Ideye

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, N’Koudou, Larin

2 milyon Dolar prim!

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk için arasında sadece 90 dakika bulunan Siyah-Beyazlılar’da yönetimden beklenen atak geldi. Ligin düğümünün çözüleceği 42. haftada bugün Göztepe’yle Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde takım ve teknik heyetle toplantı üzerine toplantı yapan Beşiktaşlı idareciler, ekibi kritik maça motive etmek için kesenin ağzını açtı. Yönetimin, Göztepe karşısından alınacak sonuçla şampiyonluğa ulaşılması halinde takıma 2 milyon Dolar (17 milyon TL) dağıtma sözü verdiği kaydedildi. Şampiyonluk halinde futbolcuların kişi başına 500 bin TL civarında bir para elde etmesi bekleniyor.

Beşiktaş şampiyonlukla taçlandırmak istiyor

Süper Lig’de sezonun kapanış mücadelesinde bu akşam Göztepe’ye konuk olacak Siyah-Beyazlılar, dönem boyunca başarıyla götürdüğü liderliği, Sarı-Kırmızılılar karşısında alacağı sonuçla şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. 42. hafta karşılaşması öncesi 81 puanla zirvede bulunan Kara Kartal, artı iki averajını en iyi şekilde kullanıp İzmir’de rakibini devirerek kupaya uzanmayı hedefliyor. Oyuncularını sezonun final maçına oldukça iyi şekilde hazırlayan teknik direktör Sergen Yalçın, mutlak zafer elde edip yarışta kendileriyle aynı puanda bulunan Galatasaray’ın önünde ligi zirvede tamamlayıp kulübüne 16. lig şampiyonluğunu getirmeyi amaçlıyor.

Ljajic’in yerine Dorukhan

Siyah-Beyazlılar’da bu akşamki Göztepe mücadelesinin 11’inde kadroda değişiklikler yaşanacak. Omzundan sakatlığı bulunan Adem Ljajic’in yerine orta alanda Dorukhan Toköz’ün görev yapması bekleniyor. Cezasını tamamlayan Atiba Hutchinson da Necip Uysal’dan koltuğu devralacak. Kadro; Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, N’Koudou ve Larin’den oluşacak. Kartal kupaya ulaşırsa bu kadro, şampiyonluk yaşayan ekip olarak Süper Lig tarihine geçecek.

Beşiktaş ile Göztepe 54. randevuda

Süper Lig’in 42. ve son haftasında rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27’sini Beşiktaş, 10’unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş’ın, Göztepe’ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor. Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.

İzmir’deki son 2 maçı Göztepe kazandı

İki takım arasında İzmir’de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019’da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı. Bu arada İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir’deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş’ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.

Göztepe, İzmir’de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6’sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4’ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

19 yıl önce 6-0 bitti

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir’de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Oğuzhan ve Gökhan Töre'den iyi haber

Siyah-Beyazlılar'da, Göztepe karşılaşması öncesinde Adem Ljajic'in omzunun çıkması teknik heyeti üzerken, Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre'den ise iyi haber geldi. Oğuzhan Özyakup, dünkü idmanda en hırslı isimlerden bir tanesi oldu. 28 yaşındaki futbolcu, bu doğrultuda Göztepe karşısında da sahne almayı çok istiyor. Maç eksiği bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu için de son kararı Sergen Yalçın'ın maç gününde vereceği belirtildi. Bu sezon 25 maça çıkan Oğuzhan, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Töre'de sıkıntı yok

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin, kendisini idmanlarda deneyeceği belirtilmişti. 29 yaşındaki yıldız, dün gerçekleştirilen idmanda yer aldı. Tecrübeli kanat oyuncusunun, takımla birlikte çalıştığı ve durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenildi. Gökhan Töre, şans verilmesi halinde Göztepe karşısında Siyah-Beyazlı formaya kavuşacak.

Tüm gözler Cyle Larin'e çevrildi

Galatasaray ve Karagümrük yenilgileri sonrasında şampiyonluğu son haftaya bırakan Kara Kartal, artık yolun sonuna geldi. Siyah-Beyazlılar, Göztepe karşısında zafere uzanır ve genel averajda Galatasaray'dan üstün olursa şampiyon olacak. Beşiktaş'ta da Göztepe maçı öncesinde tüm gözler Cyle Larin'e çevrildi. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda takımın tek gol silahı Kanadalı olacak. Hâl böyle olunca da teknik direktör Sergen Yalçın ve teknik ekip, 26 yaşındaki futbolcu ile özel olarak ilgileniyor. Larin de kendisinden beklenenler doğrultusunda ekstra idmanlar yapıyor. Yıldız oyuncunun, idmanlardaki performansı ile fark yarattığı belirtildi.

Takımın beyni Ghezzal olacak

Yaşanan puan kayıpları sonrasında şampiyonluğu son maça taşıyan Beşiktaş'ta, Göztepe mücadelesinde takımın beyni Rachid Ghezzal olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Cezayirli kanat oyuncusundan hem savunmada hem de hücumda takım arkadaşlarına liderlik etmesini istedi. 29 yaşındaki oyuncuya, bu anlamda saha içerisinde serbestlik tanınacağı belirtildi.

En büyük kozlardan biri Rosier

Siyah-Beyazlılar'ın savunmadaki en çalışkan isimlerinden biri olan Valentin Rosier, yine idmanlarda göz doldurdu. 24 yaşındaki sağ bek, bu anlamda Göztepe karşısında da takımının en büyük kozlarından biri olacak. Teknik heyet, Fransız futbolcuya, mücadelenin önemini bir kez daha hatırlatıp hem savunmada hem de hücumda ekstra performans sergilemesini istedi. Rosier, bu sezon 32 lig maçında 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Şampiyon, 11 kez son haftada belli oldu

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2’sinde zirve son haftada el değiştirdi. Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010’da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006’da Galatasaray’a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010’da ise şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

2005-2006’da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80’er puanla girdi. Fenerbahçe’nin Denizlispor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010’da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.