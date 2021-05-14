Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı! 4 eksik...

Süper Lig'in son haftasında evinde zirve iddiası süren Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, son çalışmasını tamamladı. Adnan Süvari Tesislerinde yapılan idmanın ardından kulüpten yapılan açıklamada tedavisi devam eden dört oyuncunun çalışmada yer almadığı bildirildi.

Yapılan paylaşımda, "Tedavisi süren oyuncularımız Marko Mihojevic, Balazs Megyeri, Fousseni Diabate ve Kerim Alıcı antrenmanda yer almadı" ifadeleri kullanıldı