Göztepe - Beşiktaş maç sonucu: 2 - 1

Göztepe yeni stadının açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Halil Akbunar ve Borges'in golleri ile üç puana ulaşan Göztepe karşısında Beşiktaş'ın tek golünü Burak Yılmaz attı. Beşiktaş bu sonuçla son 9 resmi maçında 8.kez kaybetmiş oldu. Göztepe ise puanını 29 yaptı.





Maçtan dakikalar

3.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Jerome kafayı vurdu şutu kaleyi bulmadı.

8.dakikada ceza sahası dışından Soner sert vurdu top kaleci Karius'ta kaldı.

SARI KART Göztepe takımında Andre Castro, Diaby'ye yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

15.dakikada sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında Jerome hamle yaptı ancak topa dokunamadı

21.dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sol çaprazda uygun durumda topu alan Serdar şutunu çekti kaleci Karius topu çıkardı

24.dakikada Beşiktaş etkili geldi,. Sağ kanattan Burak Yılmaz ortaladı kale sahasında Diaby dokundu ama top dışarı gitti

25.dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sol kanattan Serdar Gürler geldi yerden ortaladı kale sahasında Halil dokundu ve golü attı

Böylece Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk golünü Halil Akbunar kaydetmiş oldu

27.dakikada Göztepe yine etkili geldi. Sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Jerome kaleci ile karşı karşıya kaldı şutunu Karius korner çeldi.

37.dakikada Beşiktaş penaltı kazandı

38.dakikada Beşiktaş Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı.

42.dakikada sol kanattan Göztepe köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına gelen ortayı savunma uzaklaştırdı.

45.dakikada Göztepe 2-1 öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya Borges dokundu ve golü attı.

İlk yarıyı ev sahibi 2-1 galip tamamladı.

SARI KART Devre arasında itirazlarına devam eden Atiba hakemden sarı kart gördü.

48.dakikada sağ kanatan Soner ortaladı savunma kale sahasında son anda topu çıkardı.

SARI KART 52.dakikada Beşiktaş takımından N'Koudou orta alanda rakibinin ayağına basında hakemden sarı kart gördü.

SARI KART 54.dakikada Göztepe'den Soner rakibini arkadan çekince hakemden sarı kart gördü.

Oyuncu değişikliği 58.dakikada Beşiktaş'ta oyundan Douglas çıktı yerine Gökhan Gönül girdi.

63.dakikada Beşiktaş atağında ceza sahasında Boyd vurdu top kalecide kaldı.

64.dakikada savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz şutunu çekti top üstten auta gitti ancak öncesinde pozisyonun ofsayt olduğu işaret edildi.

SARI KART 67.dakikada Necip orta sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Bu kart sonucu Necip Uysal cezalı duruma düştü.

Oyuncu değişikliği 68.dakikada Beşiktaş'ta oyundan Boyd çıktı yerine Caner Erkin girdi.

72.dakikada köşe vuruşundan oluşan karambolde topu son anda savunma uzaklaştırdı.

Oyuncu değişikliği 76.dakikada Göztepe'de oyundan Napoleoni çıktı yerine Yalçın girdi.

SARI KART 77.dakikada Jerome yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

81.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Serdar kafayı vurdu top auta gitti.

84.dakikada Burak Yılmaz, Titi'den kaptığı topla kaleci ile karşı karşıya kaldı şutunu Beto çıkardı.

SARI KART 85.dakikada Vida yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

89.dakikada ceza sahası dışından N'Koudou şutun çekti top üstten auta gitti.

90+4.dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Burak Yılmaz dönüp çok iyi vurdu kaleci Beto aynı güzellikte topu çıkardı.

Göztepe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı.





BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

GÖZTEPE'NİN KALAN MAÇLARI





MAÇTAN NOTLAR





Beşiktaş son maça göre 6 farklı isimle çıktı

Süper Lig’de Göztepe maçından önce teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, ligdeki Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11’inden 6 farklı isimle sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a yenildikten sonra Abdullah Avcı ile göreve devam etmeme kararı alan Beşiktaş’ı Göztepe maçına Şenol Fidan çıkardı. Ligde ikinci devrenin ilk maçında Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu maçın ilk 11’inden 6 farklı isimle Göztepe’ye karşı mücadele etti.

Siyah-beyazlı ekipte Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak sakatlıkları nedeniyle İzmir’e getirilmeyen Adem Ljajic ve Pedro Rebocho’nun yanı sıra Enzo Roco, Muhammed Elneny, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in yerine Victor Ruiz, Douglas, Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Abdoulay Diaby şans buldu. Beşiktaş’ın 2001 doğumlu oyuncusu Rıdvan Yılmaz, bu sezon ilk Süper Lig maçına çıktı. Genç oyuncu geçen sezon Çaykur Rizespor maçında 88. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Göztepe’de 2 değişiklik

Beşiktaş maçıyla yeni stadı Gürsel Aksel Stadı’na kavuşan Göztepe’nin teknik direktörü İlhan Palut, 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ilk 11’inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçında forma giyen Leo Scwechlen ve Murat Paluli’nin yerine Titi ve Lamine Gassama şans buldu. Göztepeli futbolcular "Geçmiş olsun Türkiye", Beşiktaşlı futbolcular ise "Ulusça yastayız başın sağ olsun Türkiyem" yazılı pankartlarla sahaya çıktı.

Müsabakadan önce Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan, Beşiktaş takım otobüsü kaldığı otelden stada doğru giderken Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yanında bulunan ve takım otobüsüne yabancı madde atmaya çalışan bazı Göztepe taraftarlarına polis ekiplerinin TOMA ve biber gazı ile müdahale ettiği öğrenildi.

Müsabakayı takip eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, lösemi hastası çocuklar ve ailelerini misafir eden İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin 9. evinin açılışına katıldığı bildirildi. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.







