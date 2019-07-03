Göztepe Batuhan Kırdaroğlu transferini bitirdi

Süper Lig’de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe transferde üçüncü takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce Hatayspor’dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor’dan stoper Veli Çetin’i renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar, Pendikspor’un 18 yaşındaki orta sahası Batuhan Kırdaroğlu ile resmen anlaştı. İstanbul’da bulunan Başkan Mehmet Sepil’in Pendiksporlu yöneticilerle yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağladığı ve Göztepe’nin Batuhan’la sözleşme imzaladığı açıklandı. Bu sezon genç ve yerli oyunculara ağırlık veren Göztepe’nin alt liglerde mücadele eden bazı isimlerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. İç transferde de hareketli günler geçiren İzmir ekibi, Grillo, Ghilas ve Borges’in ardından orta saha Ngando’ya da kulüp bulmasını söyledi.