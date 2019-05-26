Göztepe Başkanı Sepil: Öldük öldük dirildik

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Göztepe sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup edip ligde kaldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil maç sonu en büyük coşkuyu yaşayan isimlerin başında geldi. Stres dolu bir 90 dakika yaşayan Sepil, karşılaşma bitiminde tüm oyuncuları tek tek kutladı, göz yaşlarını tutamadı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sepil, “Kurtulduk. Öldük öldük dirildik. Son 5 haftada sezon başında yapamadığımız kenetlenmeyi gerçekleştirdik. Ankaragücü’nü de tebrik ediyorum. Oynaması gerektiği gibi oynadılar. Mücadele ettiler. Türk futbolunun böyle şeylere ihtiyacı var. Ankaragücü’nün bu mücadelesi örnek oldu. Küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor için de üzgünüm. Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları olmaza iki takımın da küme düşmeyi hak edeceğini düşünmüyorum. Biz kurtulduk. Artık gelecek için çalışmalar yapacağız. Soyunma odasına girdim, ağlayanlar vardı. Ben de totemimi yaptım” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mehmet Sepil’in açıklamaları

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Davut CAN / İZMİR, (DHA)