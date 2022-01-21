Spor Toto Süper Lig'de hafta içi mesaisinde Demir Grup Sivasspor 'u Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 yenip 3'te 3 yapan Göztepe 'de Başkan Vekili Talat Papatya değerlendirmelerde bulundu. Muhteşem bir taraftar desteği alarak galip geldiklerini vurgulayan Papatya, "Antalya maçında söylediğim bir sözü tekrar etmek istiyorum. Aynı muhteşem taraftar, aynı oyuncu grubu ve teknik kadro ile her zamanki gibi göze hoş gelen bir futbol oynayarak kazandık. Güzel oyunumuzla birlikte beklenen ve olması gereken sonuçlar gelmeye başladı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Hakemi de eleştiren Talat Papatya, "Prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmayan bir kulübüz ancak sahadaki hakem uzun bir süre dinlendirilerek çektiği cezadan akıllanmamış bir görüntü verdi" açıklamasını yaptı.

​Papatya, "Anlamakta çok zorluk çektiğimiz kararların ayrıntısına girmeden sadece maç sonuna eklediği zaman bile iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Atınç’ın pozisyonundaki faul nasıl açıklanır bilmiyorum. Ya gol olsa o serbest vuruş. O kadar emek, alın teri heba olacak bir yetersiz yüzünden. Allah akıl, fikir ve vicdan versin. Başka bir şey demek istemiyorum. Sonuç olarak çok soğuk havaya ve hakeme rağmen, muhteşem taraftar desteği ve yüreğini sahaya koyan oyuncularımızla hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Kesinlikle rehavete kapılmadan daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Eleştirilere rağmen yüreğini sahaya koyan oyuncularımız başta olmak üzere tüm oyuncularımıza, teknik kadromuza ve soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA