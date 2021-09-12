Süper Lig'de 4. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in dördüncü haftasında bugün Göztepe 'ye konuk olacak. İki ekip de ligde bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşamadı. Göztepe taraftarının desteğiyle rakibini yenmek istiyor. Başakşehir de ise Aykut Kocaman ve öğrencileri deplasmanda galibiyet arayacak.

Göztepe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor 'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor 'a 2-1 ve son maçında da iç sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk maçına çıkacak olan Göztepe ise üç hafta sonunda iki beraberlikle iki puan aldı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Danijel Aleksic'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.