Göztepe - Başakşehir maçı Canlı

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla devam ediyor. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in dördüncü haftasında bugün Göztepe 'ye konuk oldu. İki ekip de ligde bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşamadı. Göztepe taraftarının desteğiyle rakibini yenmek istiyor. Başakşehir de ise Aykut Kocaman ve öğrencileri deplasmanda galibiyet peşinde...

Maç başladı

GOL | 7. dakikada Başakşehir, sağ kanattan Visca'nın yaptığı orta sonrası ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün gelişine yaptığı vuruş ile öne geçti: 0-1.

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Göztepe - Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cherif, Adis

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Okaka

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Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor 'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor 'a 2-1 ve son maçında da iç sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk maçına çıkacak olan Göztepe ise üç hafta sonunda iki beraberlikle iki puan aldı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve tedavisi süren Danijel Aleksic, bu maçta forma giyemiyorlar.