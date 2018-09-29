Göztepe, Atiker Konyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’de yarın Atiker Konyaspor’u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde son çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular ilk bölümde taktik, ikinci bölümde ise duran top çalıştı.
Antrenmanı kulüp başkanı Mehmet Sepil de takip etti.
Kadu ve Kerem Atakan Kesgin’in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakaya Beto, Lamine Gassama, Titi, Wallace Reis, Adama Traore, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Yasin Öztekin, Andre Castro, Cameron Jerome 11’iyle çıkması bekleniyor.
Göztepe ile Atiker Konyaspor arasında yarın saat 16.00’da Bornova Stadı’nda oynanacak müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
Öte yandan 21 Yaş Altı Ligi’nde yarın oynanması planlanan Göztepe-Atiker Konyaspor maçının İzmir’deki olumsuz hava ihtimaline karşı ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.