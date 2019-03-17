Göztepe ateşe düştü

Süper Lig’de devreyi 10. sırada kapatan ve ikinci yarıda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe’de, işler her geçen gün daha da kötüye gitmeye devam ediyor... 2 hafta önce küme düşme hattına giren Sarı-Kırmızılılar, önlenemez düşüşünü Beşiktaş deplasmanında da sürdürdü. Siyah-Beyazlılar’a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamayan Tamer Tuna’nın öğrencileri, 16. sıradaki yerinden kurtulamadı. Göz Göz, ateş hattının sıcaklığını iyice hissetmeye başladı.

Tek galibiyetleri var

İkinci yarıda bir türlü istediği futbolu sahaya yansıtamayan Tamer Tuna’nın öğrencileri, bu süre içerisinde ligde 9 mücadeleye çıktı. Sarı- Kırmızılılar, 9 haftalık periyotta sadece 1 kez 3 puana uzanmayı başardı. Göz Göz, geride kalan 8 karşılaşmada ise 6 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Bu kapışmalarda gol yollarında oldukça sıkıntı yaşayan İzmir ekibi, rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Göztepe, kalesinde ise 15 gol gördü.