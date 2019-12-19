Göztepe Aslan’ı güçlü bekliyor

Göz Göz’de tüm planlar Galatasaray galibiyeti üzerine. İzmir temsilcisinde kart cezaları sona eren Alpaslan ve orta saha Soner’in takıma dönmesiyle eli güçlenen İlhan Palut’un cezalı Berkan’ın yerine ise hafta sonu defansın solunda Leo’ya forma vermesi bekleniyor.

19 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Göztepe Aslan’ı güçlü bekliyor

Göz Göz’de tüm planlar Galatasaray galibiyeti üzerine. İzmir temsilcisinde kart cezaları sona eren Alpaslan ve orta saha Soner’in takıma dönmesiyle eli güçlenen İlhan Palut’un cezalı Berkan’ın yerine ise hafta sonu defansın solunda Leo’ya forma vermesi bekleniyor.

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