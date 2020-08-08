Göztepe aradığı golcüyü buldu: Lukasz Teodorczyk

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, önceki gün Kamil Wilczek’i, 900 bin Euro karşılığında Danimarka ekibi Kopenhag’a satmıştı. Sarı- Kırmızılı ekibin yönetimi, hücum hattındaki bu boşluğu doldurmak için hemen harekete geçti. Göz Göz, İtalyan ekibi Udinese’de aradığını bulamayan Lukasz Teodorczyk’u her konuda ikna etti.

29 yaşındaki golcü, ayrılmak istediğini yönetime iletti. Anderlecht’te yıldızı parladı Bu konuda tek pürüz ise Polonyalı oyuncunun kulübü ile Göztepe arasında bulunuyor. İzmir ekibi, Udinese’yi de ikna ederse Lukasz Teodorczyk’u kadrosuna katacak.

Anderlecht forması giydiği iki sezonda 93 maçta 45 gol atarak dikkat çeken Teodorczyk, 2018'de 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Udinese'ye transfer olmuştu.