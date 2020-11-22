Göztepe - Ankaragücü maç sonucu: 3-1

Süper Lig ’de 6 maçtır kazanamayan Göztepe , Ankaragücü’nü sahasında ağırladı. Bu sezon 7 maçta tek galibiyet alan, 5 maçta berabere kalan ve tek yenilgisi bulunan Göztepe bu maçı kazanarak çıkaşa geçmek isterken, Ankaragücü de kötü gidişe dur demek adına maça çıktı.

Ev sahibi ekip maça İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif 11'yle çıkarken; konuk Ankara ekibinde sahada Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Lukasik, Atakan, Endri Çekici, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi isimler yer aldı.





Maçın 4. dakikasında Ankaragücü tehlikeli geldi. Saba Lobjanidze, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

GOL | Göztepe 10. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti. Ankaragücü ceza sahası içerisinde yükselen topa Guilherme kafasıyla yükseltti. Ndiaye, kaleci ve savunmadan daha fazla yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

PENALTI | Maçın 25. dakikasında Ankaragücü penaltı kazandı. VAR'dan pozisyonun incelenmesi önerisi geldi. İnceleme sonrasında Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | Endri Çekici, Ankaragücü'ne penaltı kazandırmıştı. 30. dakikada topun başına da Endri Çekici geldi ancak Arnavut oyuncu topu üstten dışarı gönderdi ve penaltıyı kaçırdı.

37'de Ankaragücü tehlikeli geldi. Lobjanizde sağdan topla birlikte çizgiye kadar indi. Ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Orada Bolingi şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

Dakika 38'de Göztepe savunmasında yapılan hata sonrasında top Ankaragücü futbolcusu Atila Turan'da kaldı. Atila kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Lobjanizde'ye gönderdi. Lobjanizde şutunu attı, Göztepe savunmasında Titi son anda topu çizgiden çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda gol olmadı ve ilk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda etkili oynayan taraf Göztepe oldu.

GOL | 62.dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Berkan, sağ kanatta bindirme yapan Obinna'ya pasını gönderdi. Obinna, topla birlikte ceza sahası içerisine girdi, çizgiye gidip topu içeri çevirdi. Halil Akbunar gelişine şutunu attı ve Göztepe'yi 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

GOL | Göztepe 67. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle skoru 3-0 yaptı. Orta alandan atılan pasa hareketlenen Cherif Ndiaye, Ankaragücü savunmasında olan Pazdan'a çalımı attıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Senegalli futbolcu topu köşeden filelerle buluşturdu ve kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetmiş oldu.

GOL | 90+2'de Ankaragücü, Börven'in attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Emre Güral'ın pası sonrasında savunma arkasına sızan Börven, kaleci İrfan Can'ı da geçtikten sonra topu filelere gönderdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Göztepe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.