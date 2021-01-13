İlk Avrupa deneyimini Portekiz'de yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, bu ülkede Leixoes ve Estoril formalarını giydi. Ardından Belçika'nın yolunu tutan Esiti, Gent'te oynadıktan sonra geçen sezon Yunan temsilcisi Paok'a imza attı. Bu sezon Paok'ta 13 resmi müsabakaya çıkan deneyimli oyuncu toplam 471 dakika süre aldı. Esiti 2 defa da Nijerya Milli Takımı'nda top koşturdu. Yönetimin teknik adam konusunda ise Ünal Karaman, Tolunay Kafkas ve Bülent Kormaz üçlüsünden birini dümene geçirmeyi düşündüğü öğrenildi. Ligde kötü günler geçiren Göztepe, cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor deplasmanına yardımcı antrenörler yönetiminde çıkacak.

İKİ OYUNCU GÖZDEN DÜŞTÜ

Konyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Göztepe'de beklentilerin altında kalan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. İki futbolcunun kulüp bulması durumunda sarı-kırmızılılarla vedalaşması beklenirken, yönetimin de bonservis konusunda gereken kolaylığı sağlayabileceği dile getirildi. Mossoro bu sezon 14 lig maçına çıkıp 1 gol attı. Lig başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Napoleoni ise 10 karşılaşmada 1 defa gol sevinci yaşadı. Göztepe'de Çin'e transferi gündeme gelen ancak durumu halen belirsiz olan Guilherme de 4 maçtır forma giymiyor.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)