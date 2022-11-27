Spor Toto 1. Lig'de hedefini Play-Off olarak belirleyen iki köklü İzmir takımı Göztepe ve Altay, derbide karşı karşıya... Gürsel Aksel Stadı'nda Emre Kargın'ın yönettiği karşılaşma saat 19.00'da başladı. Ev sahibi Göztepe’de sakatlıkları bulunan golcü Hüsamettin, sol bek Yunus Emre, kanat Obinna Mammah’ın yanı sıra kart cezalısı Palmer mücadelede forma giyemedi. Altay’da ise orta saha Ceyhun derbide görev alamadı. Konuk Altay'da ise Ceyhun derbide mücadele edemedi. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar neticesinde 1000 Altay taraftarı Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerlerini aldı.

ALTAY TARAFTARI İLK KEZ GÜRSEL AKSEL'DE

Koronavirüs pandemisi döneminde uygulanan deplasman yasağının kalkmasıyla Altay taraftarları ilk kez Gürsel Aksel Stadı'na geldi. Karşılaşmanın biletleri 1. kategori 450, 2. kategori 280, 3. kategori 150, 4. kategori 105, 5. ve 6. kategori ile misafir tribünü 40 TL olarak satışa çıktı. İstikrarlı galibiyetleri bir türlü yakalayamayan ev sahibi Göztepe'nin 17, transfer yasağıyla 3'te 0 çekerek başladığı sezonda 6 haftadır bileği bükülmeyen, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Altay ise 18 puanla derbiye çıktı.

EZELİ REKABETTE 64. RANDEVU

Göztepe ve Altay, derbiyle birlikte 64. resmi randevularına çıktı. Geride kalan 63 müsabakada Altay ezeli rakibini 26 kez yenerken, Göztepe 13 defa sahadan galibiyetle ayrıldı. Göztepe ve Altay'ın 24 maçı ise berabere tamamlandı. İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'de karşılaşırken, Altay iki maçı da kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar ligin ilk devresinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Göztepe'yi 2-1 yenerken, Gürsel Aksel Stadı'ndan da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İki takım sezon sonunda birlikte Süper Lig'e mendil salladı.

DEPLASMAN YASAĞI KALKTI

Göztepe-Altay maçıyla ilgili geçtiğimiz günlerde son dakika gelişmesi yaşandı. Güvenlik nedeniyle daha önce stada gelemeyeceği açıklanan Altay taraftarı için deplasman yasağı kalktı. Alınan yeni karar doğrultusunda Altaylı futbolseverlerin derbi için stada geleceği ve bin kişilik kontenjan ayrılacağı ifade edildi. Deplasman yasağının kalkması hem Altaylı hem de Göztepeli futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Göztepe Kulübü’nde yapılan açıklamada, “İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda misafir takım tribünü bilet satışı bugün baat 17.00’de Passolig sistemi üzerinden Altay taraftarlarına yapılacaktır. Bilet fiyatları 40 TL olacaktır” denildi.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Spor Toto 1’inci Lig’de iki ezeli rakip Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin Göztepeli Gürsel Aksel Stadı’nı tamamıyla doldurdu. Konuk Altay’da ise deplasman yasağının kalkmasının ardından bine yakın taraftar kale arkasındaki yerlerini aldı. Göztepe yönetimi, maçı tam kadro takip etti. Sport Republic şirketinin yönetim kurulu başkanı Henrik Kraft, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Amatör Şube Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte maçı takip etti.

TARAFTAR KALECİ OZAN'A SALDIRDI

Karşılaşmanın 19. dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Statta yapılan anonsa göre, maçın 22. dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20. dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepeli taraftarların, ardından Altaylı taraftarların stattan ayrılacak.

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan DHA'nın haberine göre; hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.