Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda lider Trabzonspor 'a 1-0 kaybedip düşme potasından çıkamayan 8 puanlı Göztepe yarın deplasmanda 20 puanı bulunan Aytemiz Alanyaspor 'la karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Konuk Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Mihojevic ve kaptan Halil, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Rakibiyle 9'uncu randevusuna çıkacak Göztepe, daha önceki maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Sarı-kırmızılılar Alanyaspor ağlarını 13 kez sarsarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

DHA