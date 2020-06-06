Göztepe ve Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Adnan Süvari, vefatının 29'uncu yılında unutulmadı. Karşıyaka'da teknik adamlık kariyerine başlayıp sarı-kırmızılılara 2'şer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Süvari için Göztepe, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Efsane Teknik Direktörümüz Adnan Süvari'yi vefatının 29. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz" mesajını yayınladı.









Göztepe ve diğer İzmir kulüpleri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğünde gelecek sezon Süper Lig'in Adnan Süvari Sezonu olarak oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’nu başvuruda bulunmuştu.