Göztepe adeta bayram yaptı

Şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe deplasmanında Kadıköy'de 21 yıl sonra kazanan Göztepe, 1-0'lık galibiyetin ardından büyük coşku yaşadı. Halil'in golüyle 3 puana uzanan sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip soyunma odasında zafer pozu verdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk 4 maçta sadece 1 puan alabilen Göztepe, ardından yükselişe geçip 2'de 2 yaptı. Alt sıralarla bağını iyice koparan Göztepe, 32 puana ulaşarak 10'uncu sıraya kadar yükseldi.

HALİL YİNE SAHNEDE

Göztepe'ye zaferi getiren golü kaydeden Halil, yine bir Fenerbahçe maçında kahraman oldu. Sarı-kırmızılıların 2018-2019 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta mükemmel bir gole imza atıp 3 puanı getiren deneyimli futbolcu bu kez Ülker Stadı'nda sahne aldı.

Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Diabate'nin uzun pasında kaleci Altay'ı çalımlayıp topu boş kaleye gönderen Halil, toplam gol sayısını 7'ye çıkarıp Nidaye ile birlikte takımının en skorer ismi oldu. Halil, Fenerbahçe'nin yanı sıra bu sezon Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği (2) maçlarında sevinç yaşadı.

DEPLASMANDA 3'ÜNCÜ ZAFER

Göztepe bu sezon 3'üncü deplasman galibiyetini aldı. Daha önce dış sahada Demir Grup Sivasspor'u yine Halil'in golüyle 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, İttifak Holding Konyaspor'u da 3-2 devirdi. Ardından üst üste Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne gurbette mağlup olan Göztepe, hasretini Fenerbahçe maçında dindirdi. Deplasmanda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 4 de beraberlik elde edip toplam 13 puan topladı. Göztepe rakip sahada 12 kez ağları sarsarken, 17 kez de topu ağlarında gördü.

KARAMAN: ÇOK DEĞERLİ GALİBİYET

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, çok değerli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için çok önemli bir müsabakaydı. Futbol aklıyla akılcı bir oyun ve iyi bir mücadeleyle hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını anlatan Karaman, "Onlarla gurur duyuyorum. Elbette bu galibiyeti abartmayacağız. Arzu ettiğimiz 3 puanı aldık. Şu an sevineceğiz ancak en kısa sürede diğer maçın antrenmanlarına başlayacağız. Aynı ciddiyet ve disiplinle hareket edeceğiz" dedi.

Göztepe, pazar günü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)