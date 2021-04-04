Göztepe 1 puandan memnun

Teknik direktör Ünal Karaman, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından deplasmanda kazanılan puanın kıymetli olduğunu dile getirdi. Maçın ilk yarısında tatmin olmadıkları bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk yarıda gösterdiğimiz performans hoş değildi. İkinci devrede ise daha derli toplu, daha futbol oynamaya istekli ve pozisyon üreten bir takım görüntüsü verdik" yorumunu yaptı.

Geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini ifade eden Ünal Karaman, "Kayserispor istim üstünde olan bir takımdı. Teknik direktör değişikliği de yaptılar. Bu durum farklı bir motivasyon oluşturur. Bu istekli takıma karşı ikinci yarıda oynadığımız oyun, attığımız gol ve girdiğimiz pozisyonlar bizi mutlu etti. Her şeye rağmen oyuncularımı aldıkları 1 puandan ötürü kutluyorum" diye konuştu.

Son 3 maçını kazanamayan Göztepe, hafta içi mesaisinde 6 Nisan Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak.

JAHOVIC MURADINA ERDİ

Göztepe'nin devre arasında Fraport-TAV Antalyaspor'dan 3 yıl sonra yuvaya döndürdüğü golcü Adis Jahovic, gol siftahı yaptı. Sarı-kırmızılılarda oynadığı ilk 9 maçta gol sevinci yaşayamayan Makedon futbolcu, Kayseri deplasmanında takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Büyük bir sevinç yaşayan Jahovic üzerindeki baskıyı da kırmış oldu. Göztepe'de 2016-2017 sezonun tamamında, 2017-2018 sezonun ise yarısında top koşturan Jahovic, sarı-kırmızılılarda son golünü 24 Aralık 2017 tarihinde Galatasaray'a atmıştı.

DHA