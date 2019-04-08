Göz-Göz büyük fırsatı tepti, ateşe düştü

Alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Bursaspor'un mağlup olduğu, Ankaragücü'nün de berabere kaldığı haftayı çok kötü değerlendiren Göz-Göz büyük fırsatı teperek düşme potasından çıkamadı. Son 10 maçta sadece 1 galibiyetle yetinen İzmir ekibi büyük şoka uğradı. Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduran futbolseverler ise ilk defa başkan Mehmet Sepil'i bir ağızdan protesto etti. Görevde bulunduğu 5 senede takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e çıkaran ve taraftarın adeta sevgilisi olan Mehmet Sepil aleyhine, "Sepil bu takım senin eserin" tezahüratları yapıldı. Maç bitiminde de oyunculara tepki vardı. Çok büyük üzüntü yaşayan futbolcular ve teknik ekibin ağzını bıçak açmadı.

Basın toplantısında konuşan teknik direktör Tamer Tuna ise, "En kötü seneryo başımıza geldi" diye konuştu. Milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle yaklaşık 3 haftalık arayı çok iyi değerlendirmelerine rağmen sonuca gidemediklerini anlatan Tuna, "Ben kalan 8 hafta için lider olabiliriz demiştim. Fakat Akhisarspor mağlubiyeti tüm planlarımızı bozdu. Artık 7 maç var. Bütünleşeceğiz, birleşeceğiz, yılmayacağız ve inanacağız. Akhisarspor'u yenseydik, ben ligde kaldığımızı ilan edebilirdim. Göztepe camiası ve yapısıyla Süper Lig'de kalmayı hak ediyor" yorumunu yaptı. Göz-Göz, kalan 7 maçta Çaykur Rizespor (D), Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile kader maçlarına çıkacak.

TARAFTAR VE ALPASLAN'DAN AÇIKLAMA

Akhisarspor'a yenilerek umut tüketen Göztepe'de stat çıkışında oyuncular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'le kavga eden taraftarlar sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. "Yaşananları unutacağız, Göztepe'ye destek vereceğiz" diyen futbolseverler, "Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Futbolcularımıza güveniyoruz. Onlara destek vermeye hep devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Alpaslan Öztürk ise kesinlikle taraftara saldırmadığını söyledi. "Olaylarla benim alakam yok" diyen deneyimli oyuncu, "Arkadaşlar bana yazıyorsunuz ama konuyla benim hiç alakam yok. Kavga olduğunu gördüm, otobüsten indim. Taraftar olduklarını görünce tekrar otobüse bindim. Benim bu konuyla yakından uzaktan alakam yoktur. Olsa, zaten orada o kadar polis vardı. Beni alırlardı. Lütfen bilip bilmeden yanlış şeylere itibar etmeyin" dedi.

DHA