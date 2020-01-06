Görme engelliler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı

Kabartma satranç takımları ile oynanılan oyunda renkleri birbirinden ayırmak için siyah taşların tepesine çivi takılıyor. Siyah - beyaz kareleri ayırmak için ise koyu renk hanelere parmakla hissedilecek kadar yükseltmeler yapılıyor. Oyuncuların düşünme zamanlarında taşları devirmemek için de 64 karenin tamamının ortalarına taşları sabitlemeye yarayan birer çubuk takıldı. Böylelikle görme engelli sporcular elleriyle dokunup algılayarak satranç oynayabildiler. Görme engellilerin, engel olmadan oynayabildikleri yarışmada genel kategoride Hüseyin Demiral, 20 yaş altı kategorisinde Erkan Önemli birinci olurken, mansiyon ödülünün sahibi ise Kerem Kalkanlı oldu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Dereceye giren sporcular Antalya’da yapılacak olan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası’na katılacak. Genel kategoride ise 1. Hüseyin Demirel, 2. Turgay Çarıklıoğlu, 3. Recep Aydeniz oldu.

İHA