İtalya’nın Başkenti Roma’da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Görme Engelliler Futbol Milli Takımı (Sesi Görenler), dün TFF Başkanı Nihat Özdemir’in konuğu oldu.

Riva’da gerçekleştirilen görüşmede Sesi Görenler Milli Takımı teknik ekip ve sporcuları ile sohbet eden Başkan Nihat Özdemir, kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sesi Görenler Milli Takımının başarılarından memnun olduklarını ve engelli futboluna her türlü desteği sürdüreceklerini belirtti.

‘Gururlandırıyorsunuz’

Özdemir, “Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkını kazanacağınıza gönülden inanıyorum. Bizleri daima gururlandırıyorsunuz” diyerek Millilere başarı diledi.

Görüşmede TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da yer aldı.

Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası’nda finale kalırsa 3. kez olimpiyatlara katılacak.