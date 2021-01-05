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Görme engelliler futbolu için bu kitap bir ilk

Görme Engelliler Türk Milli Takımı Antrenörü Niyazi Metin ile Kayseri Görme Engelliler Futbol Takımı Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan, dünyada bir ilke imza attı.

05 Ocak 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Görme engelliler futbolu için bu kitap bir ilk

Metin ve Erdoğan, Görme engelliler futbolu alanında dünya üzerinde yazılmış ilk kapsamlı kitap olan ’Görme Engelliler B1 Futbolunda Temel Beceriler ve Teknik-Taktik’ kitabının yazımını bitirerek basımını yaptırdı. Kitabın tasarımını ise futbolda öğrencileri olan İsmail Erdi Halis gerçekleştirdi. İki başarılı antrenör böylece tüm dünyada bu alanda çalışan antrenörlere bir kaynak kitap hediye etmiş oldu. Kitabın ayrıca kısa süre içinde İngilizce'ye çevrilerek UEFA, FIFA ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu ’na gönderileceği belirtildi.


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