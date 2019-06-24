Uluslararası Görme Engelliler Ankara Kupası'nda 4 ülkeden 6 takımla mücadele ettiklerini belirten TGESF Başkanı Hasan Sayyıdan, "Bu turnuvayı yapmamızdaki amaç, hedefimiz olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek ve orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Kotayı alabilmemizin yolu eylül ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda final oynamaktan geçiyor. İnanıyorum ki gerek bu kamp ve turnuva, gerekse yapacağımız kamplarla hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak Tokyo Paralimpik Oyunları'na gideceğiz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARINDA MADALYA ALMAK"

Sayyıdan, 2020 yılında Tokyo'ya katılmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Sadece katılmakla kalmayıp inşallah orada madalya almayı hedefliyoruz. Avrupa'nın ve diğer takımların durumlarını görmek istiyoruz. Kendi performansımızı görmek için antrenman niteliğinde bir ön çalışma olarak bu turnuvayı düzenledik. 2015 yılında Avrupa'da şampiyon olduk. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katıldık şimdi hedefimiz İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda final oynayıp altın madalyayı almak. Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacağımıza inanıyorum."

"ENGELLİ SPORUNU TAKİP EDİN"

Görme engelli ve engelli grupların ciddi anlamda sportif olarak başarı elde ettiklerini belirten Sayyıdan, "İnsanlarımızın bu başarıyı gözlemleyip, bu başarıyı öğrenip bizleri takip etmelerini ve bizleri takip etmenin yanı sıra emeğin üretmenin ne demek olduğunu engelli gruplarından öğrenme şansları var. Bizim görenlere ya da sağlıklı bireylere fiziksel olarak ihtiyacımız var ama psikolojik olarak da sağlıklı bireylerin bize ihtiyaçları var. Çünkü emek, ürün, çalışmak, gayret engelli gruplarda ne demek olduğunun en güzel örneklerini veriyor. Bizleri tanırlarsa çok daha hayat felsefelerinin değişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.