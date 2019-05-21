Görme engelli judocunun hedefi Paralimpik Oyunları

Ağabeyinin tavsiyesiyle 7 yıl önce başladığı judoda kendini geliştiren Kadir Kılıç, kısa sürede önemli derecelere imza attı.

Katıldığı turnuva ve şampiyonalardan derecelerle dönen Kılıç, geçen yıl Denizli’de önceki yıl ise Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nda 60 kiloda altın madalya kazandı ve milli takıma seçildi.

Bu yıl ise Karaman’da düzenlenen ve 35 ilden 189 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası’nda aynı kiloda gümüş madalyayla yetinen Kılıç, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hedefi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kadir Kılıç: "Paralimpik Oyunları’na katılmayı çok istiyorum"

Milli judocu Kadir Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı olmak için çok çalıştığını ifade etti.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda lise 3’üncü sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Judoya başlamam ağabeyim sayesinde oldu. Kendisi bana bu spora başlamam için çok ısrar etti. Ben de ağabeyimi dinleyip judo yapmaya başladım. Türkiye şampiyonluklarımın yanı sıra son olarak 24-26 Şubat tarihlerinde Karaman’da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldum. Hem gençler hem de büyükler kategorisinde mücadele ediyorum. Her iki kategoride de 60 kiloda derecelerim var. En büyük hayalim Türk bayrağını göklerde dalgalandırmak. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmayı çok istiyorum."

Görme engellilere seslenen Kılıç, "Engel, bedensel olarak değildir. Engel, kalptedir. ’Engeli var’ diye spor yapamaz diye bir kaide yoktur. Engeli olan bence daha iyi spor yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta içi günde üç saat judo yaptığını dile getiren Kılıç, arkadaşları tarafından da çok sevildiğini ve antrenmanlarının çok güzel geçtiğini sözlerine ekledi.

Antrenör Pektaş: "Sporcuların en büyük destekçileri aileleridir"

Antrenör Tacettin Pektaş ise Kadir’in geleceği olan istikrarlı bir sporcu olduğunu belirterek, "Antrenmanlara aktif olarak katılıyor. Tabii bu tür sporcuların en büyük destekçileri aileleridir. Ben bu yüzden ailelere teşekkür ediyorum. Kadir’in başarısındaki en büyük etkenlerden biri de katkılarını esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’tir." diye konuştu.

Sporcunun başarı elde etmesinde özverinin önemli olduğunu bildiren Pektaş, Kadir’in sürekli antrenmanlara geldiğini ve bu şekilde başarının elde edildiğini kaydetti.

Pektaş, hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

AA