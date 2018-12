Görme engelli judocu Cahide Eke, Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk kez görme engeli olan (B-2) bir sporcunun Türkiye Judo Federasyonu faaliyeti olan Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıktığını belirten Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Cahide Eke, engelleri ortadan kaldırarak neler başarabileceğini bizlere ve tüm spor kamuoyuna gösterdi" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2018 yılının yurt içindeki son faaliyetleri arasında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası Antalya'da devam ediyor. Görme engelli judocu Cahide Eke de, Türkiye'de ilk kez görme engelli sporcu olarak Büyükler Şampiyonası'nda tatamiye çıktı.

BAŞKAN SEZER HUYSUZ: ''CAHİDE BİZİM BAŞTACIMIZ''

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Cahide Eke'den övgüyle bahsederken, "O engelleri aşan ve görme engeline rağmen neler başarabileceğini bizlere kanıtlayan örnek bir sporcu. Cahide başımızın tacıdır. Onun görme engeli olsa da, federasyon olarak her zaman kapımız açık. O engelleri ortadan kaldırarak neler başarabileceğini bizlere ve tüm spor kamuoyuna gösterdi. Bugün burada iki tur atladı ama daha yaşı çok genç. Daha önce normal sporcularla yıldızlarda tatamiye çıktı ve Türkiye şampiyonu oldu. Biz her zaman onun yanındayız. Cahide 2000 doğumlu, onun asıl hedefi; Paralimpik Oyunları'nda kürsüde yer almak. Bu hedefi doğrultusunda da her zaman yanındayız'' dedi.

GÖRME ENGELLİ JUDOCU EKE: ''ENGELİ OLMAYAN SPORCULARLA MÜCADELE ETMEK ÇOK ZEVKLİ''

Karaman'da yaşayan görme engelli milli sporcu Cahide Eke, doğuştan Albino hastası olduğunu belirterek, "Benim doğuştan görme kaybı sorunum var. Ama bunu sorun etmiyorum. Kendi kategorim dışında engeli olmayan sporcularla mücadele etmekte biraz zorlansam da, neler başarabileceğimi göstermekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz 4 kız kardeşiz ve tek engeli olan benim. Bunu hiç sorun yapmadım ve hayata sporla tutundum. Bundan da keyif alıyorum. Okul yıllarımda bugünkü antrenörüm Ahmet Ömretüre'nin ve öğretmenim Hüseyin Kutan sayesinde buralara geldim. Görme engelliler dünya şampiyonalarında derecelerim var. Engeli olmayan sporcularla yarışmak ve derece yapmak beni daha da hırslandırıyor. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda (paralimpik) ülkeme madalya kazandırmak. Buradan tüm ailelere sesleniyorum, engeli olan kardeşlerimi spor salonlarına götürsünler. Hayata bakışımız, sporla çok farklı noktalara geliyor. Aileler çocuklarını destekleyerek, onların neler başarabileceğini görsünler. Görme Engelliler Federasyonu, Judo Federasyonu ve Spor Bakanlığımıza engelli branşlarına gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde sporla hayata daha farklı bakıyor ve engelimize rağmen yaptığımız her şeyden mutlu oluyoruz'' diye konuştu.

Ercan ATA - ANTALYA / DHA