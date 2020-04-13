Hollanda Ligi'nde Willem'de top koşturan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam, giymeyi hayal ettiği Trabzonspor formasından, milli takıma, kariyerinden, idollerine kadar bir çok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Sağlam, "Biz Trabzonluyuz. Annem, babam Trabzonlu. Yazın hep Trabzon'a gideriz, oraları gezeriz. Ben Trabzonsporluyum. İnşallah bir gün teklif gelirse Trabzonspor'da oynama hayalim var. Süper Lig'i de takip ediyorum. Bu sezon Trabzonspor iyi bir pozisyonda ve inşallah şampiyon olacak. Bakalım zaman ne getirecek. Hedefim bir gün Trabzonspor'da oynamak, inşallah hedefim ve hayalim gerçek olur" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaların ardından Willem'de top koşturan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ın kim olduğu ve kariyeri Trabzonsporlu taraftarlar tarafından en çok merak edilen sorular oldu. Bu soruların yanıtları haberimizde.

Görkem Sağlam kimdir?

Görkem, 11 Nisan 1998 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. 10 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu kariyerine Wattensch ve Bochum altyapılarında başladı. Çeşitli altyapı yaş gruplarında mücadel eden Görkem Sağlam, Hollanda ekibi Willem'de kendisini gösterme imkanı buldu. Almanya doğumlu olan genç oyuncu, Alman ekiplerinden Bochum altyapısında yetişti. Bu sezon ocak ayı transfer döneminde Hollanda ligi ekiplerinden Willem II'ye transfer oldu. Willem formasıyla çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı.