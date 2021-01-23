Görkem Ali Kınay kulüp arıyor

Kaf-Kaf'ta sezon başında da kadrodan ayrılıp ardından geri dönmesine rağmen ligde şans bulamayınca izin isteyip antrenmanlara çıkmayan Görkem, 3'üncü Lig'den kulüplerle görüşüyor. Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık gitmek için Karşıyaka kurmaylarıyla tekrar görüşeceği öğrenildi.

Altyapı patentli futbolcu Kaf-Kaf'ta 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de 8, 2018-19 sezonunda 3'üncü Lig'de 26, geçen sezon da 19 maça çıkıp 2 kez Play-Off tecrübesi yaşamıştı. Görkem bu sezon ise yalnız 2 Türkiye Kupası maçında yeşil-kırmızılı formayı giydi.

DHA