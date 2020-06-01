'Aşk Tutulması' ve 'Çakallarla Dans' serisi gibi yapımlarla tanınan Murat Şeker'in bir aile komedisi olan filmi, Görevimiz Tatil'in oyuncularının kim olduğu ve konusu merak konusu oldu. Sinemaların ardından zaman zaman, televizyon ekranlarında da yayınlanan Görevimiz Tatil filmi, bu akşam Show TV'de izleyici ile buluştu. Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı, Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Filiz Ahmet, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Görevimiz Tatil" filminde; yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları maceraları konu ediniyor.

Görevimiz Tatil nerede çekilidi, oyuncuları kimler?

Görevimiz Tatil filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul'da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir'e doğru yol alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi'nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.

Görevimiz Tatil oyuncu kadrosunda Akbağ ve Algöz’e ek olarak Filiz Ahmet, Enis Arıkan, Deniz Altan, Sinan Çalışkanoğlu, Ali Barkın, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda, Özlem Türkan, Hande Katipoğlu, Elif Gezen gibi isimler de yer alıyor. Senaryoda ise Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi’nin ortak imzası bulunuyor.

Görevimiz Tatil filminin konusu ne?

"Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir."