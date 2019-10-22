Görev adamı Güven

Sakatlıklardan yana sıkıntılı olan Beşiktaş’a Ankaragücü deplasmanı sonrası 3 kötü haber daha geldi. Sağ bek Gökhan Gönül, ön liberolar Dorukhan ve Oğuzhan Özyakup, stoper Ruiz ile kanat oyuncusu N’Koudou’yu sakatlıkları nedeniyle başkent deplasmanında oynatamayan Siyah-Beyazlılar’da kaptan Burak Yılmaz da 67. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. İstanbul dönüşünde ise hücum oyuncusu Diaby ile sağ bek Douglas’ın da şikayetleri üzerine Burak Yılmaz ile birlikte MR’ları çekildi. Kulüpten dün yapılan açıklamada, Burak’ın sağ kasığında kanama, Diaby’nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma, Douglas’ta da sağ ayak bileği bağlarında yırtık olduğu kaydedildi.

8 maçta 2 golü var

Diaby ile Douglas’ın 3’er hafta takımdan uzak kalacakları öğrenildi. Oyuncuların tedavisine başlandığı belirtilirken, perşembe günü oynanacak Braga ve pazar günkü Galatasaray derbisinde bu isimlerin forma giymeleri beklenmezken gözler Kartal’ın genç golcüsü Güven Yalçın’a çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın eksikler nedeniyle forvet hattında Güven Yalçın’ı oynatacağı bildirildi. Geçen hafta Ankaragücü deplasmanında 11’de başlayan ve kanatta oynayan Güven Yalçın, Burak Yılmaz’ın sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 4 maçta 11’de başlamıştı. Bu sezon toplamda 8 maçta görev yapan 21 yaşındaki oyuncu 2 gol atmıştı. Beşiktaş’ta Oğuzhan ile Ruiz’in durumlarının iyiye gittiği, iki ismin bireysel çalışmalara başladığı bildirildi.