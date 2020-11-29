Goran Sörloth: Oğlum mutsuz

22 milyon euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e giden ancak burada henüz golle tanışamayan Alexander Sörloth, Alman basınıda ciddi şekilde eleştiriliyor. Yıldız forvetin babası Goran Sörloth da Norvet medyasına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Norveçli santrforun babası, "Alex, Almanya'ya ayak uyduramadı. Orada son derece huzursuz. Böyle devam ederse kendisini toparlaması için devre arasında başka bir takıma gitmesi söz konusu olabilir "dedi. Sörloth'un Türkiye'ye dönmesi halinde sözleşme gereği öncelik Trabzonspor 'da olacak.