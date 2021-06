Kuzey Makedonya'nın golcü futbolcusu Goran Pandev, hem EURO 2020'deki performanslarıyla hem de Galatasaray 'da geçirdiği günlerle ilgili beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası ile ilgili konuşan Pandev, "Bu bizim için çok büyük bir tecrübe. Biz de Makedonya'nın ilk kez böyle büyük bir turnuvada yer aldığının farkında olarak oynuyoruz. Takımda herkes mutlu, daha iyi sonuçlar almayı bekliyorduysak da, ilk iki maçta yapabileceğimizin maksimumunu yaptık ama ne yazık kiiki maçımızı da kaybettik. Yine de eninde sonunda büyük bir turnuvada yer aldığımız için çok mutluyuz. Bu bizim için önemli bir deneyim ve bir sonraki maçta daha iyi oynayacağımızı umuyorum" dedi.









"Angelovski'nin katkısı büyük"

Tekrar milli takıma dönmesiyle ilgili konuşan 37 yaşındaki futbolcu, "Igor Angelovski beni milli takıma geri getiren insan. Benim bugün burada olmam ve Avrupa Şampiyonasına katılabilmemde onun katkısı çok büyük. O genç ve tecrübeli oyuncularıbirleştirerek çok iyi bir milli takım oluşturdu ve bizi bir aile yaptı. Takımda herkes birbirine saygı duyuyor. Daha önce böyle değildi. Öyle skorlar yaptı, öyle şeyler başardı ki, diğer antrenörler gelecekte bunu başarabilecekler mi bilmiyorum. O çok kaliteli bir antrenör ve Kuzey Makedonya onun sayesinde Avrupa Şampiyonası'nda" ifadelerini kullandı.





"Galatasaray hep hatıralarımda olacak"

Goran Pandev Galatasaray'daki günleriyle ilgili ise "Galatasaray her zaman hatıralarımda kalacak. Hatta sadece benim değil, ailemin de. Bizim için büyük bir tecrübeydi. Galatasaray Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Her ne kadar çok sayıda maçta oynamasam da orada çok başarılı bir sezon yaşamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk kazandık. TÜrkiye Kupası kazandık. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri ve her sene şampiyonluk için mücadele etmeyi hak ediyor.Ayrıca, Türkiye Süper Ligi Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Oynamak zor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de her yıl şampiyonluk için mücadele ediyor" açıklamasında bulundu.









EURO 2020 sonrası bırakacak

Makedon futbolcu, turnuvadan sonra kariyerini noktalacağını ve ailesine daha çok vakit ayırmak istediğini dile getirdi. Futbolculuk kariyerinden sonra da futbolla ilgili bir iş yapacağını ancak bunun teknik direktörlük olup olmayacağı yönünde henüz karar vermediğini söyledi.