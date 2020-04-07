Google, yayınladığı yeni bir blog yazısı ile koronavirüs salgını sonrasında insanların konum hareketlerinin nasıl değiştiğini açıkladı. İnsanların günlük hayatında rutin olarak ziyaret ettiği yerlere olan hareketleri gösteren rapor, genel bir hareket düşüşü gösteriyor.

Google’ın konum servisinin verilerinden yararlanarak oluşturduğu rapor, 131 ülkeyi kapsıyor. ABD gibi bazı ülkeler için rapor eyaletler ve şehirler düzeyine kadar iniyor. Raporda Türkiye’deki insanların hareketi de ayrı bir şekilde görülebiliyor.

İnsanların hareketlerinin nasıl değiştiğini gösteren raporların yayınlandığı blog sayfasında yer alan makalede Google Haritalar Kıdemli Başkan Yardımcısı Jen Fitzpatrick ve Google Genel Sağlık Müdürü Karen DeSalvo’nun imzası bulunuyor.

Google’ın iki yöneticisi, birkaç hafta boyunca yayınlamaya devam edecekleri raporların son 48 ile 72 saati kapsayacağını söylediler. Anonimleştirilmiş konum verilerini kullandıklarını açıklayan Google yöneticileri, açıklanan raporların alınacak önlemler konusunda aydınlatıcı olabileceğini de belirtiyorlar.

Konum verilerinin güvenliği konusuna da bir kere daha değinen Google yöneticileri, verilerin kimse ile paylaşılmadığını, insanların veri güvenliği sağlamak için verilere ait sayıların değil oranların yayınlandığını açıkladılar.