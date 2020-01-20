Bir süredir google'a girilemiyor. Google’da yaşanan erişim sorunu birçok kişiyi etkiledi. Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir güçlükle erişim sağlanıyor. Birçok Google servisiyle iletişim zaman zaman tamamen kopuyor.

Google servislerinin yanında genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana geliyor, sorunun sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GOOGLE'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Zaman zaman internet bant ağlarında yaşanan yoğun yüklenme, kullanıcıların Google, Facebook, YouTube ve Instagram gibi belirli platformları açmasını zorlaştırıyor. Operatörlerden sorunun sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDEN ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR

Google'ın teknik sorularının paylaşıldığı haritada ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde erişim sıkıntısının yaşandığı görülüyor.