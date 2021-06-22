Android işletim sistemini kullanan kullanıcılar 'Google sürekli duruyor' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Uygulamalarına erişmek isteyen kullanıcılar, bu hatanın yanı sıra 'Geri bildirim gönder ve uygulamayı kapat uyarısı' ile de karşılaşıyor. Benzer sorunlar daha önce de Android kullanıcılarının karşısına çıkan sorunlar arasında yer almıştı. "Google sürekli duruyor", hatası ve çözümü üzerine Google'dan resmi açıklama geldi. Hatanın çözümü üzerine çalıştıklarını açıklayan Google, kullanıcılardan özür diledi.

Google sürekli olarak duruyor hatası nedir, neden oluyor?

Google sürekli duruyor hatası çözümü için arayışa geçen pek çok kişi, internet üzerinden konunun detaylarını araştırmaya başladı. Play Store'dan indirilen tüm uygulamalar çalışır halde geliyor. Ancak nadir de olsa uygulama içerisindeki yazılımsal problemlerden dolayı, uygulama çalışmayı durdurdu gibi hatalar alabilirsiniz. Bu durumun en çok görüldüğü nedenler ise genel olarak uygulama dosyasındaki bozulmalar ve telefon yazılımında meydana gelebilecek arızalardır.

Google sürekli olarak duruyor hatası nasıl çözülür?

İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;

Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.

Bu yöntem işe yaramaz ise;

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.

Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.

Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Telefonunuzdan “Ayarlar”a gidin

“Uygulamalar”a gidin

Google Play Store’u bulun

Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin

Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın

Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın

Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.

Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin

Güvenilir bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun.

Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır'a dokunun.

Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.

Google Hesabını Tekrar Ekleyin

“Ayarlar”ı açın

“Hesaplar”a girin

Google’ı seçin

Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”ı seçin

Telefonu yeniden başlatın

Hesabınızı yeniden ekleyin

Google Hizmetler

“Ayarlar”a gidin

“Uygulamalar”a gidin

Telefon modeline göre tüm uygulamalar sekmesine gidin

Bulamazsanız sağ üst köşedeki üç noktadan “Sistemi göster”i seçin

Google Hizmetlerini bulun

Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin.

Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına girerek “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın